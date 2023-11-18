18 ноября, 15:50

RuStore будут заранее устанавливать на смартфоны с ОС "Аврора" с 2024 года

Ведущий менеджер проекта Александр Руснак сообщил, что предустановка станет возможной с пятого поколения операционной системы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Предустановка российского магазина приложений RuStore будет осуществляться на смартфоны с отечественной операционной системой (ОС) "Аврора" с 2024 года. Об этом в ходе конференции RuStore Mobile Conf сообщил ведущий менеджер проекта Александр Руснак.

"Уже в 2024 году RuStore будет предустанавливаться на все устройства с ОС "Аврора" ", - сказал Руснак.

По его словам, предустановка станет возможна с пятого поколения операционной системы. С этого же момента у разработчиков появится возможность самостоятельной публикации приложений. В результате RuStore станет основным магазином приложений для устройств с ОС "Аврора", добавил Руснак.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система. Она может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Бета-тестирования ОС проводит дочерняя компания "Ростелекома" - "Открытая мобильная платформа".

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений. Он разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore был запущен в мае 2022 года. 

Теги:
Россия
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