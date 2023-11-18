18 ноября, 18:31

Белоруссия откроет ж/д маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород

Как отметил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, в настоящее время 85% международных пассажирских перевозок БЖД приходится на Москву и Санкт-Петербург

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона откроет железнодорожные маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород после проведенной с Россией по этому вопросу работы. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Проработали с Российской Федерацией и открываем два новых маршрута - Минеральные Воды и Нижний Новгород, - сказал министр. - Например, до Нижнего Новгорода - около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это восстановление маршрута".

По его словам, в настоящее время 85% международных пассажирских перевозок Белорусской железной дороги (БЖД) приходится на Москву и Санкт-Петербург. "Если взять грузовое сообщение: логистика поменялась, сегодня основное направление по железной дороге - это порты Санкт-Петербурга", - сказал Ляхнович. По его словам, в целом БЖД работает стабильно и наращивает объемы. "Перестроить логистические схемы за один день невозможно. В прошлый и позапрошлый годы мы тоже очень активно работали с нашими российскими коллегами, сегодня ситуация абсолютно стабилизировалась - железная дорога полностью обеспечивает вывоз экспортных грузов в направлении России, в том числе в третьи страны через порты РФ", - сказал министр.

Он подтвердил, что Белоруссия рассчитывает купить российский самолет для гражданской авиации после 2026 года. "У нас есть дефицит самолетов. Мы рассматриваем возможность покупки российского самолета. К сожалению, пока мы не можем его приобрести по понятным причинам - на рынке нет чисто российского самолета, - сказал министр. - Поэтому работаем с российской стороной, чтобы нас немного подвинули по срокам, когда появится этот самолет. Скорее всего, это будет после 2026 года".

Ранее гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец отмечал, что в условиях санкций белорусская сторона планирует увеличивать флот за счет покупки российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New и ждет, когда Россия произведет эти самолеты. 

Теги:
БелоруссияРоссияНижегородская областьСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация