Белоруссия откроет ж/д маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород

Как отметил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, в настоящее время 85% международных пассажирских перевозок БЖД приходится на Москву и Санкт-Петербург

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона откроет железнодорожные маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород после проведенной с Россией по этому вопросу работы. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Проработали с Российской Федерацией и открываем два новых маршрута - Минеральные Воды и Нижний Новгород, - сказал министр. - Например, до Нижнего Новгорода - около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это восстановление маршрута".

По его словам, в настоящее время 85% международных пассажирских перевозок Белорусской железной дороги (БЖД) приходится на Москву и Санкт-Петербург. "Если взять грузовое сообщение: логистика поменялась, сегодня основное направление по железной дороге - это порты Санкт-Петербурга", - сказал Ляхнович. По его словам, в целом БЖД работает стабильно и наращивает объемы. "Перестроить логистические схемы за один день невозможно. В прошлый и позапрошлый годы мы тоже очень активно работали с нашими российскими коллегами, сегодня ситуация абсолютно стабилизировалась - железная дорога полностью обеспечивает вывоз экспортных грузов в направлении России, в том числе в третьи страны через порты РФ", - сказал министр.

Он подтвердил, что Белоруссия рассчитывает купить российский самолет для гражданской авиации после 2026 года. "У нас есть дефицит самолетов. Мы рассматриваем возможность покупки российского самолета. К сожалению, пока мы не можем его приобрести по понятным причинам - на рынке нет чисто российского самолета, - сказал министр. - Поэтому работаем с российской стороной, чтобы нас немного подвинули по срокам, когда появится этот самолет. Скорее всего, это будет после 2026 года".

Ранее гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец отмечал, что в условиях санкций белорусская сторона планирует увеличивать флот за счет покупки российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New и ждет, когда Россия произведет эти самолеты.