В Северной Осетии подвели газ почти к 350 домам в 2023 году

Всего по плану показатель должен достичь 441 за 2023 год

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Газ подведен почти к 350 домам в Северной Осетии, всего по плану показатель должен достичь 441 за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания главы региона Сергея Меняйло с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, который прибыл в республику с рабочим визитом.

"План газификации на 2023 год - 441 домовладение. Уже подведен газ к границам 349 домовладений, запущен в 333 домовладениях. В работе находится порядка 90 заявлений", - говорится в сообщении.

Согласно плану-графику, догазификации подлежало 1 906 домовладений в 128 населенных пунктах республики, все установленные показатели 2021-2022 годов были перевыполнены. Заключено 2320 договоров, к 2013 домовладениям газ подведен к границам земельного участка, а в 1155 домовладениях осуществлен пуск газа.

Также из республиканского и федерального бюджетов выделяются средства для частичной компенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям для отдельных категорий граждан.

Как сообщалось ранее, уровень догазификации в Северной Осетии повысится до 98,17% к 2025 году.