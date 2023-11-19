Кабмин выделит более 81,4 млн рублей на поощрение призеров II Игр стран СНГ

Чемпионы Игр получат выплаты по 179,2 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей - по 89,6 тыс. рублей, бронзовых - 53,8 тыс. рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 81,4 млн рублей на поощрение победителей и призеров II Игр стран СНГ, также премии получат их тренеры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 81,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Чемпионы Игр получат выплаты по 179,2 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей - по 89,6 тыс. рублей, бронзовых - 53,8 тыс. рублей.

Тренеры и специалисты, которые готовили призеров Игр, получат по 76,8 тыс. рублей за золотую медаль, 38,4 тыс. рублей - за серебряную, 23 тыс. рублей - за бронзовую.

II Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа 2023 года в 11 городах Белоруссии. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей.