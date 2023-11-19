Wildberries сократит срок получения средств при возврате товаров

Деньги будут возвращать в течение одного-двух дней в случае, если товар вернут в тот пункт выдачи, где был получен заказ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries сокращает срок получения средств по случаям возвратов товаров покупателями до одного-двух дней. Для этого с 19 ноября возвращать товар нужно в том пункте выдачи, где был получен заказ, говорится в сообщении компании.

"Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до одного-двух дней - это особенно важно в высокий сезон распродаж. Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ", - сообщает компания.

Онлайн-ретейлер уточняет, что это касается только тех случаев, когда покупатель сначала забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть.

Если покупатель забыл, где он забирал покупку или товар доставил курьер, пункт выдачи для возврата можно уточнить в личном кабинете на сайте Wildberries или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в приложении.

"Доля клиентов, которые возвращают товары не в те пункты выдачи, где получали заказ, составляет около 6%. Скорость возврата средств таким покупателям сократится в среднем на три-четыре дня", - добавляет компания.