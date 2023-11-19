Песков: угроза обвала экономики была после начала санкций, но его предотвратили

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, власти даже смогли перейти к росту

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти России смогли предотвратить обвал экономики, который грозил стране после введения беспрецедентных санкций в 2022 году, и даже перейти к росту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

"Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить", - сказал представитель Кремля, отметив, что на экономику РФ тогда обрушился груз беспрецедентных санкций.

"И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара", - подчеркнул Песков. Он напомнил, что это произошло после двух лет ковида, который тоже был большим ударом для экономики.

"Благодаря и достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться и потом абсолютно неожиданным образом выйти на траекторию роста", - продолжил пресс-секретарь президента. По его мнению, для этого все и делалось, но вряд ли кто-то мог предполагать, что рост экономики РФ сейчас будет даже не 2%, как прогнозирует Еврокомиссия, а почти 3%.

"Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, внутренней собранности позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача - сохранить эти темпы роста. 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы", - убежден Песков.