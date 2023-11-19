Песков назвал недостаточными темпы роста экономики России в 3%

Пресс-секретарь президента отметил, что они должны быть выше, необходимо компенсировать многие пробелы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Существующие темпы роста российской экономики в примерно 3% недостаточны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, представитель Кремля отметил, что власти прогнозируют в этом году рост экономики почти в 3%.

"Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, внутренней собранности позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача - сохранить эти темпы роста. 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы", - подчеркнул Песков.