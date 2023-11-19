Организаторы AI Journey пригласили Илона Маска выступить на форуме в Москве

Принять участие в мероприятии также предложили бывшему гендиректору OpenAI Сэму Альтману и сооснователю OpenAI Грегу Брокману

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Организационный комитет международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey пригласили владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска, говорится в сообщении оргкомитета.

"Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров", - отмечается в релизе.

Спикерам, в частности, предложили поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта, инсайтами про нейросеть Grok, а также рассказать, как создавался ChatGPT.

Ранее портал EU Reporter сообщал, что Маск примет участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey в качестве спикера. Однако оргкомитет конференции опроверг эту информацию, указав, что участие Маска в конференции AI Journey - 2023 не планировалось. При этом, там отметили, что если он захочет приехать, то в России его будут рады видеть в числе спикеров мероприятия.