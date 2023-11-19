19 ноября, 09:47

В Татарстане в 2024 году намерены запустить элеваторный комплекс

По данным гендиректора УК "Август-агро" Айдара Галяутдинова, объем единовременного хранения на объекте составит 112 тыс. тонн зерна

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Новый элеваторный комплекс компании "Август" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане запустят в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев.

"Стройка идет. Инвестор не заинтересован затягивать. В следующем году проект будет завершен", - сказал Афанасьев.

Генеральный директор УК "Август-агро" Айдар Галяутдинов сообщил ТАСС, что запуск элеваторного комплекса "Свияжск-зернопродукт" запланирован в первой половине 2024 года. "Будут введены и первая, и вторая очереди строительства. Объем единовременного хранения составит 112 тыс. тонн зерна", - уточнил он.

Строительство элеватора "Свияжск-зернопродукт" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра началось в июне 2022 года. Изначально планировалось, что первая очередь начнет функционировать в сентябре 2023 года, а выход на проектную мощность произойдет к 2025 году. Особенностью нового элеватора станет высокая скорость отгрузки - 700 тонн в час.

В марте 2023 года министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщал ТАСС, что общие мощности хранения в республике составляют около 5 млн тонн, 2,5 млн - это промышленные элеваторы, и 2,5 млн - это склады предприятий. В 2023 году аграрии Татарстана собрали более 3,6 млн тонн зерна. В 2022 году в республике намолотили более 5,2 млн тонн зерна. 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация