В Татарстане в 2024 году намерены запустить элеваторный комплекс

По данным гендиректора УК "Август-агро" Айдара Галяутдинова, объем единовременного хранения на объекте составит 112 тыс. тонн зерна

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Новый элеваторный комплекс компании "Август" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане запустят в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев.

"Стройка идет. Инвестор не заинтересован затягивать. В следующем году проект будет завершен", - сказал Афанасьев.

Генеральный директор УК "Август-агро" Айдар Галяутдинов сообщил ТАСС, что запуск элеваторного комплекса "Свияжск-зернопродукт" запланирован в первой половине 2024 года. "Будут введены и первая, и вторая очереди строительства. Объем единовременного хранения составит 112 тыс. тонн зерна", - уточнил он.

Строительство элеватора "Свияжск-зернопродукт" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра началось в июне 2022 года. Изначально планировалось, что первая очередь начнет функционировать в сентябре 2023 года, а выход на проектную мощность произойдет к 2025 году. Особенностью нового элеватора станет высокая скорость отгрузки - 700 тонн в час.

В марте 2023 года министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщал ТАСС, что общие мощности хранения в республике составляют около 5 млн тонн, 2,5 млн - это промышленные элеваторы, и 2,5 млн - это склады предприятий. В 2023 году аграрии Татарстана собрали более 3,6 млн тонн зерна. В 2022 году в республике намолотили более 5,2 млн тонн зерна.