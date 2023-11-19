19 ноября, 10:31,
обновлено 19 ноября, 11:24

В Египте на втором блоке АЭС "Эд-Дабаа" начался монтаж ядерного оборудования

Глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль указал, что проект продвигается более быстрыми темпами, чем запланировано графиком

КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Установка элементов ядерного оборудования началась на втором блоке атомной электростанции "Эд-Дабаа", которая строится в Египте в сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом". Об этом сообщил глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль.

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"Процесс установки устройства локализации расплава (УЛР, "ловушка расплава" - прим. ТАСС) начался на втором энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа", - отметил аль-Вакиль, слова которого приводятся на официальном сайте управления. Он указал, что "проект атомной электростанции в Египте продвигается более быстрыми темпами, чем запланировано графиком, превосходя другие подобные проекты благодаря решимости, настойчивости и постоянной упорной работе".

Как заявил на церемонии начала монтажа атомного оборудования на втором энергоблоке АЭС глава компании "Атомстройэкспорт" Андрей Петров, первый бетон в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции "Эд-Дабаа" "планируется залить до конца 2023 года". По его словам, "это будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех четырех блоков АЭС "Эд-Дабаа".

Как отметил Петров, "проект АЭС "Эд-Дабаа" продолжает стремительно и динамично развиваться". Монтаж ловушки активной зоны реактора второго атомного энергоблока, добавил он, "является одним из важнейших этапов, который был запланирован на 2024 год и завершен досрочно в ноябре 2023 года". "Это стало результатом слаженной работы всех сторон, вовлеченных в строительство АЭС в Египте", - подчеркнул глава компании "Атомстройэкспорт".

Этапы строительства АЭС "Эд-Дабаа"

Ранее инжиниринговый дивизион госкорпорации АО "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ), который является генеральным проектировщиком и подрядчиком, сообщил, что ядерное оборудование для второго энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" было доставлено на стройплощадку. Церемония приемки УЛР состоялась 25 октября. Как отметил тогда вице-президент АО АСЭ Алексей Кононенко, "после прохождения входного контроля "ловушка" для второго энергоблока станции будет установлена в проектное положение". К монтажу атомного оборудования на первом энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа" приступили в начале октября.

Первое ядерное оборудование прибыло из России в Египет в марте. Устройство локализации расплава входит в состав всех современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+". УЛР состоит из нескольких элементов, общий вес которых составляет 700 тонн. Это уникальное изобретение российских атомщиков, которое обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году. 

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