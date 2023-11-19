19 ноября, 11:43
Международная выставка-форум "Россия"

На Алтае прогнозируют, что общий объем производства молока увеличится на 50 тыс. тонн

В 2024 году в регионе планируют построить семь коровников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Общий объем производства молока в Алтайском крае вырастет на 50 тыс. тонн благодаря реализации инвестиционного проекта "Эконивы" по строительству животноводческого комплекса в Тальменском районе региона. Об этом журналистам сообщил губернатор Виктор Томенко во время дня региона на выставке-форуме "Россия" в Москве.

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"Этот проект реализуется хорошо, идет по плану. Я думаю, что, когда оно [предприятие] выйдет на проектную мощность, дополнительно еще 50 тыс. тонн молока появится в общем объеме производства Алтайского края. Мы сегодня производим где-то суммарно вместе с личными подсобными хозяйствами 1,1 млн тонн молока. А если говорить только про промышленные предприятия, то речь идет здесь идет о 650 [тыс. тонн]. То есть плюс 50 еще добавится к объему. Уже первое молоко получено, уже первые телята родились, идет завершение строительства коровников и наполнение поголовьем крупного рогатого скота", - сообщил губернатор.

Инвестпроектом предусмотрено строительство семи коровников, в том числе одного с современным доильным залом, а также объектов инфраструктуры - водонапорного узла, склада для комбикормов и силосной площадки, сооружений инженерного обеспечения. Строительство животноводческого комплекса в Алтайском крае завершится в 2024 году.

В 2018 году алтайские власти и руководство холдинга "Эконива" подписали соглашение о животноводческом проекте в Алтайском крае с объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Реализация проекта предусматривала строительство большой фермы на 6 тыс. коров. В проект инвестировали 40 млн рублей, провели подготовительные работы по строительству ферм. Предполагалось, что на проектную мощность комплекс выйдет в 2021 году, однако в июле того же года строительство приостановили из-за проблем с финансированием.

  

Теги:
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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