ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации

Он предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") запатентовала многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации, предназначенный для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов", - говорится в документе.

Согласно описанию, наиболее близкими к изобретению являются самолеты семейства Су-30МК, с которыми оно будет иметь несколько общих признаков и, соответственно, характеристик.

В документе отмечается, что самолет предназначен для уничтожения целей управляемым и неуправляемым вооружением. Кроме того, его будет возможно использовать в качестве воздушного пункта управления с возможностью обеспечения взаимодействия между авиационными и войсковыми формированиями, а также в качестве пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Также изобретение будет обладать увеличенной дальностью и продолжительностью полета за счет увеличения топливных баков на 10% по сравнению с прототипом при изменении геометрических обводов планера, обусловливаемом размещением второго члена экипажа, а также при размещении вкладных топливных баков в грузовых отсеках самолета.