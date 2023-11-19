19 ноября, 12:01,
обновлено 19 ноября, 12:37
Новая техника ВС РФ

ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации

Дмитрий Сандимиров/ ТАСС, архив
© Дмитрий Сандимиров/ ТАСС, архив

Он предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") запатентовала многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации, предназначенный для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов", - говорится в документе.

Согласно описанию, наиболее близкими к изобретению являются самолеты семейства Су-30МК, с которыми оно будет иметь несколько общих признаков и, соответственно, характеристик.

В документе отмечается, что самолет предназначен для уничтожения целей управляемым и неуправляемым вооружением. Кроме того, его будет возможно использовать в качестве воздушного пункта управления с возможностью обеспечения взаимодействия между авиационными и войсковыми формированиями, а также в качестве пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Также изобретение будет обладать увеличенной дальностью и продолжительностью полета за счет увеличения топливных баков на 10% по сравнению с прототипом при изменении геометрических обводов планера, обусловливаемом размещением второго члена экипажа, а также при размещении вкладных топливных баков в грузовых отсеках самолета. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
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