Украинские порты на Дунае за 10 месяцев увеличили обработку грузов в 2,2 раза

Показатель вырос до 27,6 млн тонн, сообщил глава администрации морских портов страны Юрий Литвин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские порты дунайского кластера (Рени, Измаил и Усть-Дунайск) в период с января по октябрь 2023 года увеличили перевалку грузов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил глава администрации морских портов страны Юрий Литвин.

"Показатель вырос в 2,2 раза год к году - с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн", - приводит агентство Укринформ слова Литвина. По данным главы администрации, по сравнению с январем - октябрем 2021 года, когда в дунайских портах было обработано всего 4,4 млн тонн, грузооборот увеличился в 6,3 раза.

Литвин уточнил, что из почти 40,2 млн тонн грузов за январь - октябрь 2023 и 2022 года 18,3 млн тонн пришлось на зерновые, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на масло, 2,6 млн тонн - на нефтепродукты и 12,4 млн тонн - на другие грузы. Количество разгруженных судов в дунайских портах за 10 месяцев этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 54,3% - до 12 тыс.

Проблема экспорта продукции, в частности сельскохозяйственной, остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки. Власти страны заявили о желании максимально использовать в этих целях европейскую инфраструктуру. В Киеве также заявили, что рассчитывают на расширение возможностей дунайских портов и создание новых зерновых коридоров. Кроме того, украинское руководство активно работает над упрощением таможенного и фитосанитарного контроля.

В последнее время молдавско-румынское направление транспортировки грузов приобрело для Украины большое значение, так как польские перевозчики фактически устроили для украинских блокаду на границе. Сообщалось, что Киев договорился с Кишиневом и Бухарестом оптимизировать железнодорожные перевозки по маршруту Рени - Джурджулешты (ж/д станция и единственный порт Молдавии на Дунае) - Галац (город и порт на востоке Румынии в устье Дуная).