19 ноября, 13:22

Украинские порты на Дунае за 10 месяцев увеличили обработку грузов в 2,2 раза

Показатель вырос до 27,6 млн тонн, сообщил глава администрации морских портов страны Юрий Литвин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские порты дунайского кластера (Рени, Измаил и Усть-Дунайск) в период с января по октябрь 2023 года увеличили перевалку грузов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил глава администрации морских портов страны Юрий Литвин.

"Показатель вырос в 2,2 раза год к году - с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн", - приводит агентство Укринформ слова Литвина. По данным главы администрации, по сравнению с январем - октябрем 2021 года, когда в дунайских портах было обработано всего 4,4 млн тонн, грузооборот увеличился в 6,3 раза.

Литвин уточнил, что из почти 40,2 млн тонн грузов за январь - октябрь 2023 и 2022 года 18,3 млн тонн пришлось на зерновые, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на масло, 2,6 млн тонн - на нефтепродукты и 12,4 млн тонн - на другие грузы. Количество разгруженных судов в дунайских портах за 10 месяцев этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 54,3% - до 12 тыс.

Проблема экспорта продукции, в частности сельскохозяйственной, остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки. Власти страны заявили о желании максимально использовать в этих целях европейскую инфраструктуру. В Киеве также заявили, что рассчитывают на расширение возможностей дунайских портов и создание новых зерновых коридоров. Кроме того, украинское руководство активно работает над упрощением таможенного и фитосанитарного контроля.

В последнее время молдавско-румынское направление транспортировки грузов приобрело для Украины большое значение, так как польские перевозчики фактически устроили для украинских блокаду на границе. Сообщалось, что Киев договорился с Кишиневом и Бухарестом оптимизировать железнодорожные перевозки по маршруту Рени - Джурджулешты (ж/д станция и единственный порт Молдавии на Дунае) - Галац (город и порт на востоке Румынии в устье Дуная). 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация