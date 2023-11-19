Нацбанк Южной Осетии на следующей неделе представит памятную монету, посвященную СВО

Ее номинал составит 25 зарин

ЦХИНВАЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Республики Южная Осетия 23 ноября представит памятную монету, выпущенную в честь специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Национальный банк Республики Южная Осетия проведет презентацию памятной монеты "СВО". Памятная монета "СВО" посвящена беспримерной силе воли, мужеству, доблести, героизму и отваге, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии. Номинал монеты 25 зарин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие состоится 23 ноября, в День мужества и народного единства. На презентацию приглашено высшее руководство республики, представители посольства Российской Федерации в Южной Осетии, Центрального банка РФ, АО "Гознак", военные корреспонденты, участники СВО.