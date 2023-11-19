СМИ: на Украине из-за проблем на границе с Польшей начались перебои с доставкой товаров

Согласно статистике "Укртрансбезопасности", на границе с польской территорией по состоянию на 19 ноября на пропускном пункте "Ягодин - Дорогуск" в очереди стояли больше 2,3 тыс. машин, за сутки границу прошли только 11 фур

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Перебои с доставкой различных групп товаров начались у украинских заказчиков вследствие блокировки пунктов пропуска со стороны Польши. Об этом говорится в обзорном материале украинского издания "Страна".

Большинство служб доставки предупреждают, что оговоренные ранее сроки не действуют, и не берутся назвать точные даты. Такие же заявления делают в крупнейшем операторе Украины, оказывающем услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, "Новая почта". На перебои с доставкой жалуются промышленники, фармацевты и заправщики, отмечает издание.

СМИ приводит статистику "Укртрансбезопасности". Согласно ей, на границе с Польшей по состоянию на 19 ноября на пропускном пункте "Ягодин - Дорогуск" в очереди стояли больше 2,3 тыс. машин, за сутки границу прошли только 11 фур. На пропускном пункте "Рава-Русская - Гребенне" в очереди около 1,3 тыс. фур, за сутки прошла 71 машина. На пункте "Краковец - Корчева" в очереди около 3,5 тыс. фур, за сутки проехал 261 большегруз. На пункте "Шегени - Медика", на котором пока не бастуют, на 19 ноября в очереди было около 2,3 тысячи машин, за сутки прошли 169.

Растут очереди на пропускных пунктах, которые используются для объезда. Так, на границе с Румынией (пункт "Порубное - Сирет") в очереди около 2,5 тыс. машин, за сутки прошло 270. На границе с Венгрией (пункт "Чоп - Захонь") в очереди 2,8 тыс. авто, за сутки прошли 284. На границе со Словакией (пункт "Ужгород - Вышне-Немецке") в очереди 1,5 тыс. фур, за сутки проезжает около 120.

Издание указывает, что, если ситуация не изменится в ближайшее время, начнутся перебои с товарами с кодами 1-24 КВЭД. В эту группу входят, помимо прочего, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, овощи, орехи и цитрусовые, готовые пищевые продукты и алкогольные напитки, кондитерские изделия. По данным "Укртрансбезопасности", 19 ноября на пункте "Ягодин - Дорогуск" стояло более 520 фур, которые ехали за такой продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, за сутки не пропустили ни одну машину. На пункте "Краковец - Корчева" более чем из тысячи фур границу в одну сторону прошли только 69 машин. При этом существует очередь в обратном направлении, в которой скопилось уже около 1 тыс. машин с продуктами питания.

Ситуацию усугубляет приближающийся праздничный сезон, когда традиционно резко растет спрос на продукты питания и различные потребительские товары, заключает издание.

Протест польских водителей

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.

Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска.