Четверть опрошенных россиян хотели бы исправить кредитную историю

Среди них преобладают индивидуальные предприниматели, менеджеры среднего звена и представители рабочих профессий, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Четверть опрошенных россиян хотели бы улучшить свою кредитную историю, чтобы взять крупный займ. Среди тех, кто предпочел бы ее усовершенствовать, преобладают индивидуальные предприниматели, менеджеры и представители рабочих профессий. При этом более половины респондентов оказались удовлетворены своей кредитной историей. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, 26% респондентов хотели бы улучшить свою кредитную историю, чтобы взять крупный кредит, 20% из них отметили, что допускали незначительные просрочки, из-за чего банки не одобряют им ипотеку. При этом 6% признались, что считают свою кредитную историю достаточно плохой и ищут пути ее быстрого исправления. Однако большинство опрошенных (52%) удовлетворены своей кредитной историей (в 2022 году этот показатель составлял всего 29%).

Как отмечают аналитики "Выберу.ру", среди тех, кто хотел бы улучшить кредитную историю, преобладают индивидуальные предприниматели (38%), менеджеры среднего звена (26%) и представители рабочих профессий (23%). Еще 20% респондентов отметили, что имеют плохую кредитную историю, однако этот факт их не волнует, так как нет потребности в кредитовании. Подавляющее большинство этой группы граждан задействовано в сфере услуг (51%) или работают на фрилансе (35%).

Еще 2% опрошенных не смогли оценить свою кредитную историю, так как не знают, как и где ее проверить. В прошлом году, по данным маркетплейса, таких респондентов было почти в 5 раз больше - 9,8%. "Примечательно, что изменился и срез респондентов по профессиям - если в 2023 году в незнании своей кредитной истории чаще всего признавались представители рабочих профессий (67%), то в этом году фокус сместился в сторону самозанятых (39%) и представителей сферы торговли (31%)", - отмечают аналитики.

В опросе участвовали 2,5 тыс. человек в возрасте от 21 до 60 лет, проживающие в городах-миллионниках РФ.