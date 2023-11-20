Госдеп заявил, что арабские страны не будут использовать нефть как оружие

Советник внешнеполитического ведомства по энергетической безопасности Амос Хохштейн отметил "очень крепкий" уровень сотрудничества между США и странами-нефтепроизводителями Персидского залива

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. США уверены, что арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) сообщил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Нефть время от времени использовалась как оружие с тех пор, как она стала предметом торговли, поэтому мы всегда беспокоимся по этому поводу, работаем против этого, но я думаю, что пока это не произошло", - заявил Хохштейн.

Он отметил, что уровень сотрудничества между США и странами-нефтепроизводителями Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, оставался "очень крепким" за последние два года. "Сотрудничество и координация между производителями и потребителями [нефти] за последние пару лет были очень сильными из-за попыток предотвратить энергетические шоки", - добавил Хохштейн.

Старший советник отметил, что арабские страны "хорошо знают" позицию США. Он добавил, что Вашингтон и государства Персидского залива не всегда солидарны по некоторым вопросам, но они "могут работать вместе".

Хохштейн отказался комментировать возможность продления сокращения добычи нефти ОПЕК+ и переговоры администрации президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией или другими нефтепроизводителями, однако подчеркнул наличие регулярных контактов "по целому ряду вопросов".