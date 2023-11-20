Казахстанская Qazaq Air с декабря возобновит полеты в Новосибирск

Из Астаны будет производиться до пяти рейсов в неделю, из Усть-Каменогорска - до двух рейсов в неделю

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с декабря возобновит регулярные пассажирские рейсы в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

"В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения. По итогам встречи была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск", - говорится в тексте.

По данным ведомства, с декабря авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Астана - Новосибирск с частотой до пяти рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск - Новосибирск с частотой до двух рейсов в неделю.