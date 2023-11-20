Объем производства обрабатывающих отраслей в Москве вырос на 15,1%

Как отметили в департаменте финансов столицы, в разы увеличился выпуск одежды, электрического оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рост объема производства обрабатывающих отраслей столицы за девять месяцев текущего года составил 15,1%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов Москвы.

"За девять месяцев 2023 года объем производства обрабатывающих отраслей вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наиболее увеличился выпуск одежды - более чем в три раза, электрического оборудования - в два раза, лекарственных средств и медицинских материалов - в 1,5 раза", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметили в департаменте финансов, столичная обрабатывающая промышленность становится одним из ведущих драйверов роста городской экономики, что отражается и на динамике поступлений от промышленного сектора в бюджет Москвы. За январь - сентябрь 2023 года объем налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет составил 195,5 млрд рублей. Это на 18,6% или 30,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в период 2018-2022 годах объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности вырос практически в два раза. В 2022 году он увеличился на 17,2% относительно уровня 2021 года.

Основные поступления

"По итогам девяти месяцев 2023 года больше всего средств в бюджет Москвы перечислили: предприятия машиностроительного комплекса - 29 млрд рублей, пищевой промышленности - 24,9 млрд рублей, электронной и радиотехнической - 23,1 млрд рублей, фармацевтической и медицинской - 16,6 млрд рублей", - уточнила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, это высокопроизводительные, инновационные отрасли, выпускающие продукцию с глубокой степенью переработки сырья и высокой добавленной стоимостью. Они обеспечивают практически половину всех налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города от предприятий обрабатывающей промышленности.

"По итогам девяти месяцев 2023 года высокими темпами выросли платежи в бюджет от предприятий: электронной и радиотехнической промышленности - в 1,6 раза, легкой промышленности - на 34,5%, мебельного производства - на 30,3%, а также пищевой промышленности - на 29,2%. Основную часть поступлений от столичной обрабатывающей промышленности в бюджет Москвы традиционно составляют платежи по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. По налогу на прибыль за январь - сентябрь 2023 года поступило 99,1 млрд рублей. Платежи в бюджет от московских промышленных предприятий по НДФЛ составили 80,5 млрд рублей", - добавили в департаменте.

Зяббарова подчеркнула, что увеличению привлекательности Москвы для промышленников способствует в том числе система мер поддержки предприятий реального сектора, созданная правительством города.

"Она (система мер поддержки) включает в себя предоставление льготных кредитов, льготы по налоговым и арендным платежам. Столичные предприятия могут рассчитывать на получение субсидий на возмещение части затрат по лизингу, выплату процентов по кредитам на приобретение современного оборудования и технологическое присоединение к инженерным сетям. Перечень мер поддержки, а также программа льготного кредитования столичной промышленности постоянно расширяются", - заключила Зяббарова.