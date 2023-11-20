20 ноября, 04:14

Объем производства обрабатывающих отраслей в Москве вырос на 15,1%

Как отметили в департаменте финансов столицы, в разы увеличился выпуск одежды, электрического оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рост объема производства обрабатывающих отраслей столицы за девять месяцев текущего года составил 15,1%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов Москвы.

"За девять месяцев 2023 года объем производства обрабатывающих отраслей вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наиболее увеличился выпуск одежды - более чем в три раза, электрического оборудования - в два раза, лекарственных средств и медицинских материалов - в 1,5 раза", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметили в департаменте финансов, столичная обрабатывающая промышленность становится одним из ведущих драйверов роста городской экономики, что отражается и на динамике поступлений от промышленного сектора в бюджет Москвы. За январь - сентябрь 2023 года объем налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет составил 195,5 млрд рублей. Это на 18,6% или 30,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в период 2018-2022 годах объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности вырос практически в два раза. В 2022 году он увеличился на 17,2% относительно уровня 2021 года.

Основные поступления

"По итогам девяти месяцев 2023 года больше всего средств в бюджет Москвы перечислили: предприятия машиностроительного комплекса - 29 млрд рублей, пищевой промышленности - 24,9 млрд рублей, электронной и радиотехнической - 23,1 млрд рублей, фармацевтической и медицинской - 16,6 млрд рублей", - уточнила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, это высокопроизводительные, инновационные отрасли, выпускающие продукцию с глубокой степенью переработки сырья и высокой добавленной стоимостью. Они обеспечивают практически половину всех налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города от предприятий обрабатывающей промышленности.

"По итогам девяти месяцев 2023 года высокими темпами выросли платежи в бюджет от предприятий: электронной и радиотехнической промышленности - в 1,6 раза, легкой промышленности - на 34,5%, мебельного производства - на 30,3%, а также пищевой промышленности - на 29,2%. Основную часть поступлений от столичной обрабатывающей промышленности в бюджет Москвы традиционно составляют платежи по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. По налогу на прибыль за январь - сентябрь 2023 года поступило 99,1 млрд рублей. Платежи в бюджет от московских промышленных предприятий по НДФЛ составили 80,5 млрд рублей", - добавили в департаменте.

Зяббарова подчеркнула, что увеличению привлекательности Москвы для промышленников способствует в том числе система мер поддержки предприятий реального сектора, созданная правительством города.

"Она (система мер поддержки) включает в себя предоставление льготных кредитов, льготы по налоговым и арендным платежам. Столичные предприятия могут рассчитывать на получение субсидий на возмещение части затрат по лизингу, выплату процентов по кредитам на приобретение современного оборудования и технологическое присоединение к инженерным сетям. Перечень мер поддержки, а также программа льготного кредитования столичной промышленности постоянно расширяются", - заключила Зяббарова. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация