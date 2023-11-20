20 ноября, 04:07

Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Средний доход специалистов, работающих в сфере добычи нефти и газа, составляет порядка 176,7 тыс. рублей, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также программисты. Такие данные в своем исследовании приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, средняя зарплата в отрасли добычи нефти и газа составляет порядка 176,7 тыс. рублей. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались также финансисты и страховщики с заработной платой в 155,5 тыс. рублей, представители авиационной отрасли с доходом 151,9 тыс. рублей и производители табачных изделий, средняя зарплата которых составляет 142,3 тыс. рублей.

В десятку высокооплачиваемых отраслей вошли также аквакультура и рыболовство, железорудная промышленность (109 тыс. рублей).

Отрасли с невысоким доходом

Наиболее скромные зарплаты, по данным аналитической службы, традиционно получают представители легкой промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Среди работников с самой низкой зарплатой названы производители одежды. Их средний доход составляет порядка 33,5 тыс. рублей. За ними следует персонал заведений общепита с доходом в 39,1 тыс. рублей. Чуть выше зарплаты у сотрудников почты и курьерских служб - 39,9 тыс. рублей.

Лидеры роста 

Номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%, в 2,5 раза обогнав среднемесячную потребительскую инфляцию (5,3%).

Значительнее всего выросла оплата труда работников, занимающихся ликвидацией загрязнений: в среднем на 34%, до 52,4 тыс. рублей. В функционал этих специалистов входят очистка и дезинфекция загрязненных территорий и помещений заводов, очистка почв, грунтовых и поверхностных вод от нефтяных и прочих загрязнений, ликвидация токсичных материалов, мониторинг радиационной обстановки.

Также серьезно подросли заработки в наименее оплачиваемой сфере - производстве одежды: они увеличились на 29,1%, или на 7,6 тыс. рублей, до 33,5 тыс. рублей. Тем не менее эта отрасль по-прежнему замыкает зарплатный рейтинг, хотя уже с меньшим отрывом от других сфер.

"Российская fashion-индустрия обрела новую жизнь во многом из-за ухода западных ретейлеров, при этом потребители стали отдавать большее предпочтение именно отечественным производителям. Дополнительный импульс сфера получила благодаря резкому росту пошива спецодежды", - отмечается в исследовании.

Аналитики отмечают снижение заработков в первом полугодии, причем даже в номинальном выражении, у представителей игорного бизнеса, букмекерских контор и организаторов лотерей - на 3,5%, до 84,1 тыс. рублей. Также меньше получать стали технические консультанты и бизнес-брокеры.

"В 2023 году разница в средних зарплатах между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями сократилась с 6,4 до 5,3 раза. Наблюдаемое снижение межотраслевого зарплатного неравенства обусловлено опережающим ростом заработков низкооплачиваемых специалистов в связи с повышением МРОТ, а также наращиванием промышленного производства, в особенности обработки. Благодаря увеличению госзаказа существенно выросли зарплаты в производстве электроники, транспорта, оборудования, одежды. Расширение промпроизводства стимулировало рост заработков как линейных, так и высококвалифицированных инженерных кадров", - объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. 

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