Вице-губернатор Югры сообщил, что в регионе создали весь спектр мер поддержки бизнеса

В автономном округе действует 12 механизмов развития бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-губернатор Югры Сергей Черняев сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе созданы все возможные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

"В Югре создан весь спектр мер поддержки и институтов развития бизнеса - это консультации, обучения, финансовые, повышение производительности труда, внедрение бережливых технологий, а также помощь в создании индустриальных промышленных парков", - сказал он в ходе делового завтрака с участием представителей институтов развития Югры. Мероприятие прошло в рамках экономического форума в Ханты-Мансийске.

Как уточнил директор департамента экономического развития Югры - замглавы региона Сергей Афанасьев, в автономном округе действует 12 механизмов развития бизнеса. "Мы их разработали, чтобы каждый предприниматель, бизнесмен, инвестор понимали, куда им идти. Специалисты институтов развития их сопроводят и помогут на всех этапах: от открытия дела до масштабирования и выхода на экспорт", - добавил он.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсудят импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний.

Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий Югры, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана.