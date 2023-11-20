20 ноября, 05:59

Вице-губернатор Югры сообщил, что в регионе создали весь спектр мер поддержки бизнеса

В автономном округе действует 12 механизмов развития бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-губернатор Югры Сергей Черняев сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе созданы все возможные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

"В Югре создан весь спектр мер поддержки и институтов развития бизнеса - это консультации, обучения, финансовые, повышение производительности труда, внедрение бережливых технологий, а также помощь в создании индустриальных промышленных парков", - сказал он в ходе делового завтрака с участием представителей институтов развития Югры. Мероприятие прошло в рамках экономического форума в Ханты-Мансийске.

Как уточнил директор департамента экономического развития Югры - замглавы региона Сергей Афанасьев, в автономном округе действует 12 механизмов развития бизнеса. "Мы их разработали, чтобы каждый предприниматель, бизнесмен, инвестор понимали, куда им идти. Специалисты институтов развития их сопроводят и помогут на всех этапах: от открытия дела до масштабирования и выхода на экспорт", - добавил он.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсудят импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний.

Организаторами форума выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий Югры, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация