Суд в США рассмотрит по существу иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

Сторонам предписано до 5 декабря представить совместный отчет о состоянии дел, в котором будет предложен график разрешения окончательных вопросов по делу

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд американского столичного округа Колумбия принял решение рассмотреть по существу разбирательство, в рамках которого экс-акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с России $50 млрд. Соответствующее постановление было опубликовано в электронной базе суда.

"Сторонам предписано до 5 декабря 2023 года представить совместный отчет о состоянии дел, в котором будет предложен график разрешения окончательных вопросов по данному делу", - отметила в своем обосновании судья окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл.

Она также сообщила, что приняла решение отклонить ходатайство РФ о прекращении дела за отсутствием предметной юрисдикции. Судья также отказала РФ в просьбе провести слушания с целью перекрестного допроса свидетелей истцов. Российская сторона еще в 2015 году подала ходатайства в федеральный суд США в Вашингтоне с тем, чтобы тот не подтверждал прежние арбитражные решения по выплате компенсации бывшим акционерам компании ЮКОС. РФ предлагала отклонить соответствующую петицию со стороны компаний Hulley Enterprises, YUKOS Universal и Veteran Petroleum на основании профильной Нью-Йоркской конвенции, а также вследствие того, что этот вопрос находится вне компетенции вашингтонского суда.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в голландском суде. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу РФ по одному пункту - что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта. Жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений Договора к Энергетической хартии, были отклонены, а решения по ним признаны окончательными.