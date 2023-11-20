Переработчики лома попросили банки не ухудшать работу с ломозаготовителями

После перехода на безналичный расчет за лом с физлицами ломозаготовители стали сталкиваться с установлением банками лимитов на операции с физическими лицами, которых не было при работе с наличными, сообщили в Ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ассоциация переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" заявляет об ухудшении банками условий работы с ломозаготовителями и сдающими лом физлицами после перехода на обязательный безналичный расчет. "Руслом.ком" направил крупнейшим российским банкам письмо с просьбой не допускать блокировок и ухудшения условии работы, документ с подписью директора ассоциации Виктора Ковшевного есть в распоряжении ТАСС.

Как сообщили ТАСС в ассоциации, после перехода на безналичный расчет за лом с физлицами ломозаготовители стали сталкиваться с установлением банками лимитов на операции с физическими лицами, которых не было при работе с наличными. Более того, участилась блокировка карт физлицам при зачислении денег за лом, усложнился процесс согласования открытия счетов или проведении операций, случается изменение ставок на банковское обслуживание. Там также отметили, что банки стали запрашивать больше дополнительной информации у ломозаготовителей по деятельности в целом и каждой отдельной операции.

"Переход отрасли на безналичные расчеты с физлицами за лом необходим для повышения прозрачности операции с ломом, минимизации фактов хищении и незаконного обналичивания, повышения объема и глубины ломосбора. Для целей недопущения введения необоснованных барьеров работы банков с ломозаготовителями, риска падения заготовки и недопоставок стратегического сырья, просим вас применять индивидуальный подход к работе с предприятиями отрасли", - говорится в письме ассоциации.

О работе отрасли

В обращении в адрес ключевых банков, обслуживающих ломозаготовителей, ассоциация отмечает, что после перехода на безналичный расчет не изменилось налоговое законодательство и правовой статус физлиц-сдатчиков лома. "Концептуально, деятельность по сортировке, сбору и отчуждению физическими лицами лома и отходов черных и цветных металлов не основана на предпринимательском риске и извлечении системной прибыли", - добавили в ассоциации. При этом законодательно установлены права и основания отчуждения лома физлицами.

Кроме того, в письме ассоциация отмечает, что основания возникновения права собственности на лом у физлиц также нормативно определены. При сдаче металлолома гражданин обязан представить именно те документы, которые указаны в соответствующих правилах, но не правоустанавливающие документы на лом. Однако это не означает, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, органы власти исходят из принадлежности металлолома физлицу. "Вопрос о достаточности и допустимости доказательств возникновения права собственности на брошенный металлолом, в случае возникновения у органов власти сомнении , определяется исходя из конкретных обстоятельств дела, в соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ", - отмечается в письме.

Ассоциация также рассчитала, что в собственности у граждан РФ находится около 14,04 млн тонн лома в год, а остальной объем - это труднодоступный лом, который хранится в виде накопленного ущерба и остается бесхозным. Таким образом, потенциал вовлечения такого лома ежегодно составляет еще не менее 13-15 млн тонн. "Эффективное решение экологической и сырьевой задач на практике невозможно без вовлечения в процесс граждан страны, принимая во внимание накопленныий экологический ущерб более 250 млн тонн лома металлов при ежегодном ломообразовании свыше 50 млн тонн, и фактической ломозаготовке, снизившейся до 20 млн тонн в 2023 году", - отмечается в письме.

В целом ассоциация видит, что банкам выгоден переход отрасли ломозаготовки на прозрачные безналичные расчеты за лом, поэтому призывает их "содействовать реформе, а не подозревать на каждом шагу благонадежных игроков, которые стремятся к переводу потоков в безналичную зону". В ином случае, по мнению ассоциации, лом от физлиц "пойдет" в нелегальный сектор.

ТАСС направил запрос в крупнейшие банки РФ.

С 1 октября этого года вступил в силу закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. Он был принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство РФ. После доработки эти переходные положения были исключены, а дата вступления закона в силу перенесена на 1 октября.