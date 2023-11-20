20 ноября, 07:28

В Казахстане планируют перенаправить сжиженный газ с Оренбурга на внутренний рынок

Вице-министр энергетики страны Алибек Жамауов сообщил, что необходимые объемы - не более 90 тыс. тонн в месяц

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана намерено перенаправить на внутренний рынок сжиженный нефтяной газ с газоперерабатывающего завода в Оренбурге для покрытия дефицита топлива. Об этом сообщил на брифинге вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов.

"Для быстрого реагирования по закрытию дефицита сжиженного нефтяного газа в стране мы провели переговоры с компанией "Казросгаз", которая изъявила желание помочь республике и перенаправить необходимые объемы сжиженного нефтяного газа с начала следующего года из Оренбургского газоперерабатывающего завода", - сказал Жамауов.

Он отметил, что такие поставки могут начаться с января 2024 года. "Сжиженный нефтяной газ производится на Оренбургском газоперерабатывающем заводе из газоконденсата Карачаганакского месторождения. После переговоров с компанией "Казросгаз" мы планируем перенаправить необходимые объемы - не более 90 тыс. тонн в месяц - для потребления на внутреннем рынке из ресурсов Оренбургского завода. Но этот газ по происхождению является казахстанским", - пояснил вице-министр.

Он также сообщил, что министерство намерено повысить цены на сжиженный газ в стране в 2024 году в связи с его дефицитом. 

Теги:
КазахстанРоссияОренбургская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация