В Казахстане планируют перенаправить сжиженный газ с Оренбурга на внутренний рынок

Вице-министр энергетики страны Алибек Жамауов сообщил, что необходимые объемы - не более 90 тыс. тонн в месяц

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана намерено перенаправить на внутренний рынок сжиженный нефтяной газ с газоперерабатывающего завода в Оренбурге для покрытия дефицита топлива. Об этом сообщил на брифинге вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов.

"Для быстрого реагирования по закрытию дефицита сжиженного нефтяного газа в стране мы провели переговоры с компанией "Казросгаз", которая изъявила желание помочь республике и перенаправить необходимые объемы сжиженного нефтяного газа с начала следующего года из Оренбургского газоперерабатывающего завода", - сказал Жамауов.

Он отметил, что такие поставки могут начаться с января 2024 года. "Сжиженный нефтяной газ производится на Оренбургском газоперерабатывающем заводе из газоконденсата Карачаганакского месторождения. После переговоров с компанией "Казросгаз" мы планируем перенаправить необходимые объемы - не более 90 тыс. тонн в месяц - для потребления на внутреннем рынке из ресурсов Оренбургского завода. Но этот газ по происхождению является казахстанским", - пояснил вице-министр.

Он также сообщил, что министерство намерено повысить цены на сжиженный газ в стране в 2024 году в связи с его дефицитом.