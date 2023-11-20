FT: Брюссель намерен продолжать выплаты Палестине по программам помощи

Согласно данным издания, аудит со стороны Брюсселя не выявил каких-либо свидетельств связи между финансовой поддержкой ЕС и террористическими группировками

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз намерен продолжить выплаты Палестине по программам помощи после того, как Еврокомиссия в результате проверки не выявила свидетельств попадания этих средств к террористическим группировкам. Об этом сообщила газета Financial Times.

ЕС - крупнейший донор Палестины в рамках пакета международной помощи объемом €1,2 млрд: на сообщество приходится €691 млн из них. Представители Евросоюза ранее заявили, что проведут переоценку всех финансируемых ЕС проектов, чтобы исключить даже косвенное финансирование террористов.

Согласно данным издания, аудит со стороны Брюсселя не выявил каких-либо свидетельств связи между финансовой поддержкой ЕС и террористическими группировками, но, по словам чиновников, проводившие проверку "рекомендует ужесточить надзор за будущими платежами". В то же время двое получателей финансовой помощи ЕС находятся под следствием по обвинениям в разжигании ненависти.

Вследствие проверки также выяснилось, что проекты на сумму €75 млн уже невозможно реализовать из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Эти средства будут перераспределены на другие проекты на палестинских территориях.