Ретейл внедрит сервис биометрии для подтверждения возраста при покупке сигарет и алкоголя

Функция может заработать в магазинах уже в 2024 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сервис подтверждения возраста по биометрии в магазинах может заработать в 2024 году. Покупатели смогут предъявлять свои биометрические данные при покупке товаров категории 18+, таких как алкоголь и сигареты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы.

"Подтверждение возраста по биометрии в магазинах может заработать уже в 2024 году. <...> Сегодня для покупки товаров категории 18+ человек сначала предъявляет паспорт, после чего расплачивался наличными, картой или телефоном. После запуска сервиса для подтверждения возраста и покупки товара будет достаточно одного взгляда в камеру", - рассказали в пресс-службе организации.

В Центре биометрических технологий отметили, что основное преимущество внедрения технологии для продажи алкогольной и табачной продукции - создание бесшовного сервиса подтверждения возраста и оплаты товара. В пресс-службе рассказали, что значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью технологии распознавания лица. "При этом массовое внедрение сервиса, безусловно, потребует времени в связи с необходимостью настройки терминалов и устройств самообслуживания, интеграции информационных систем и та к далее", - добавили в Центре биометрических технологий.

Ранее о запуске возможности продажи алкоголя и табака без паспорта с подтверждением возраста по биометрии, сообщила газета "Известия".