В Microsoft заявили о присоединении к корпорации экс-главы OpenAI Сэма Альтмана

Сооснователь компании OpenAI Грег Брокман тоже возглавит исследовательскую группу Microsoft

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла заявил, что ушедшие в отставку глава компании OpenAI Сэм Альтман и ее сооснователь Грег Брокман возглавят исследовательскую группу Microsoft.

"Мы очень рады сообщить новость о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта", - написал Наделла в соцсети X (ранее Twitter).

Он также отметил, что Microsoft сохраняет приверженность партнерству с OpenAI.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста.

Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.