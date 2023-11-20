20 ноября, 09:31

Бывшего вице-президента БКС назначили заместителем гендиректора Tele2

В составе управленческой команды компании Ирина Лебедева будет участвовать в формировании стратегии компании и отвечать за достижение операционных целей в сфере развития продуктового портфеля, продаж и обслуживания клиентов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заместителем генерального директора сотового оператора Tele2 по коммерческой деятельности назначена бывший вице-президент финансовой группы БКС Ирина Лебедева. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о том, что заместителем генерального директора компании по коммерческой деятельности назначена Ирина Лебедева", - сказано в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в составе управленческой команды Tele2 Лебедева будет непосредственно участвовать в формировании стратегии компании и отвечать за достижение стратегических и операционных целей в сфере развития продуктового портфеля, продаж и обслуживания клиентов. В ее прямое подчинение переходят управление по продажам и развитию массового сегмента, дирекция по стратегическому развитию продуктового портфеля, дирекция по развитию цифрового канала, дирекция по управлению клиентским опытом, дирекция по аналитике больших данных, дирекция по развитию и реализации проекта LTE-450 и направление коммерческого контроллинга.

До прихода в Tele2 Лебедева входила в состав правления и являлась вице-президентом финансовой группы БКС, а до этого работала на позиции управляющего директора Московской биржи. Также, согласно сообщению, Лебедева более 16 лет проработала в сфере телекома, где занимала несколько ключевых позиций в компаниях "Вымпелком" и МТС. 

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