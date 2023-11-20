20 ноября, 10:08

СМИ: сотрудники OpenAI подают в отставку после отказа Альтмана вернуться в компанию

Как сообщил портал The Information, многие из ушедших выразили желание присоединиться к новым проектам бывшего руководителя

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Десятки сотрудников американской технологической компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, подали в отставку после сообщения о том, что ее бывший генеральный директор Сэм Альтман отказался вновь занять свой пост. Об этом сообщил портал The Information со ссылкой на источники.

По его информации, десятки сотрудников OpenAI неформально сообщили в кругу коллег в воскресенье вечером, что намерены уволиться. Это произошло после того, как им стало известно, что основатель компании Альтман по результатам переговоров с руководящим органом OpenAI, которые проходили на выходных, принял решение не возвращаться на пост генерального директора. Портал также указывает, что сложившаяся ситуация может "помешать дальнейшему развитию компании" и "изменить вектор развития сферы искусственного интеллекта". При этом многие из ушедших сотрудников выразили желание присоединиться к новым проектам бывшего руководителя OpenAI, а многие конкурирующие технологические компании, в частности Google, уже пытаются нанять бывших специалистов корпорации.

Ранее генеральный директор американской компании Microsoft Сатья Наделла заявил, что ушедшие в отставку глава компании OpenAI Сэм Альтман и ее сооснователь Грег Брокман возглавят исследовательскую группу корпорации. Он также отметил, что Microsoft сохраняет приверженность партнерству с OpenAI.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста. Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация