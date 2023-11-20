В Германии заявили, что принятие Украины в ЕС приведет к гибели семейных сельхозфирм

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид также отметил, что в этом случае проведение единой аграрной политики Евросоюза станет невозможным

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Принятие Украины в Евросоюз и ее интеграция могут привести к серьезным последствиям для сельскохозяйственного рынка в Европе. Такое мнение выразил глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид.

"В конечном итоге это может привести к гибели семейных хозяйств в Германии и Европе", - приводит его слова портал Euractiv. По мнению Руквида, это нужно держать в уме при ведении всех политических дискуссий.

Глава организации указал на масштабы аграрного сектора Украины и напомнил, что сельскохозяйственное предприятие среднего звена в этой стране в среднем во много раз больше, чем в ЕС. В этой связи вступление Украины в Евросоюз будет означать, что сообществу придется интегрировать "сельское хозяйство, которое имеет совершенно другие структуры, вплоть до предприятий размером до нескольких сотен тысяч гектаров", предупредил Руквид. Поэтому, по его оценке, проведение единой аграрной политики в ЕС в случае принятия Украины станет невозможным или же будет происходить в ущерб компаниям государств Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий. Планировалось, что это решение утвердят лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. 17 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщило, что это решение может быть перенесено. По словам источника, некоторые предлагают "вернуться к этому [вопросу] в марте".