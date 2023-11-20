20 ноября, 09:43

В Рязанской области за год удвоилось финансирование проектов развития сельских территорий

Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе "осуществляются четыре крупных проекта: в Александро-Невском, Сасовском, Сараевском и Скопинском районах"

ТАСС, 20 ноября. Власти Рязанской области направят на развитие сельских территории по итогам 2023 года около 906 млн рублей - почти вдвое больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении региону дополнительных средств в объеме 7 млн 649,5 тыс. рублей. Эта сумма в качестве субсидий поступит в 2023 году. Финансирование предназначено для комплексного развития сельских территорий. В общей сложности в текущем году на эти цели Рязанская область получит 906 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном правительстве, объем финансирования проектов по программе комплексного развития сельских территорий почти вдвое больше, чем в 2022 году. "По ключевому направлению - "Современный облик сельских территорий" - в 2023 году в Рязанской области осуществляются четыре крупных проекта: в Александро-Невском, Сасовском, Сараевском и Скопинском районах. Это очень перспективная программа. Она позволяет не только обеспечивать сельчан новым, комфортным жильем, но и повышать уровень благоустройства сельских населенных пунктов, оснащать их современной коммунальной инфраструктурой, повышать транспортную доступность", - цитирует пресс-служба губернатора региона Павла Малкова. 

Теги:
РоссияРязанская областьМалков, Павел Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация