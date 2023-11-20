В Рязанской области за год удвоилось финансирование проектов развития сельских территорий

Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе "осуществляются четыре крупных проекта: в Александро-Невском, Сасовском, Сараевском и Скопинском районах"

ТАСС, 20 ноября. Власти Рязанской области направят на развитие сельских территории по итогам 2023 года около 906 млн рублей - почти вдвое больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении региону дополнительных средств в объеме 7 млн 649,5 тыс. рублей. Эта сумма в качестве субсидий поступит в 2023 году. Финансирование предназначено для комплексного развития сельских территорий. В общей сложности в текущем году на эти цели Рязанская область получит 906 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в региональном правительстве, объем финансирования проектов по программе комплексного развития сельских территорий почти вдвое больше, чем в 2022 году. "По ключевому направлению - "Современный облик сельских территорий" - в 2023 году в Рязанской области осуществляются четыре крупных проекта: в Александро-Невском, Сасовском, Сараевском и Скопинском районах. Это очень перспективная программа. Она позволяет не только обеспечивать сельчан новым, комфортным жильем, но и повышать уровень благоустройства сельских населенных пунктов, оснащать их современной коммунальной инфраструктурой, повышать транспортную доступность", - цитирует пресс-служба губернатора региона Павла Малкова.