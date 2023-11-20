20 ноября, 10:14

Япония выделит Украине €160 млн на экономическое восстановление

В качестве основных приоритетов украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал энергетику, жилье, критическую инфраструктуру, гуманитарное разминирование и поддержку бизнеса

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Япония планирует выделить €160 млн на экономическое восстановление Украины. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров между украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и заместителями министра иностранных дел и министра экономики, торговли и промышленности Японии Киёто Цудзи и Кадзутика Ивата в Киеве.

"Япония планирует выделить €160 млн для поддержки проектов экономического восстановления Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В качестве основных приоритетов для реализации этих программ он назвал энергетику, жилье, критическую инфраструктуру, гуманитарное разминирование и поддержку бизнеса.

Кроме того, по словам украинского премьера, Киев заинтересован в создании совместных предприятий в перерабатывающей промышленности, в частности в сферах аграрно-промышленного комплекса, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ІТ.

Визит в Киев замглавы МИД Японии и замглавы министерства экономики, торговли и промышленности проводится для обмена мнениями с украинским правительством, в том числе для подготовки конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 19 февраля в Токио.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать украинской стороне передовые технологии в области телемедицины и умного сельского хозяйства. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд. 

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