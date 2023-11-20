20 ноября, 10:37

Минпромторг предложил отменить экспортную пошлину на целлюлозно-бумажную продукцию

Замглавы министерства Олег Бочаров сообщил, что эта отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает отменить действие 7%-й экспортной пошлины на целлюлозно-бумажную продукцию, сообщил замглавы министерства Олег Бочаров на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

"Мы подготовили, и я, наверное, сегодня подпишу внос в Минэкономразвития документов, которые просят с целлюлозно-бумажной промышленности снять 7%-ную вывозную экспортную пошлину", - сказал он.

По его словам, эта отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках. "Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас 7% <...>, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты - Юго-Востоку, Китаю", - пояснил Бочаров. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация