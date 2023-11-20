Минпромторг предложил отменить экспортную пошлину на целлюлозно-бумажную продукцию

Замглавы министерства Олег Бочаров сообщил, что эта отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает отменить действие 7%-й экспортной пошлины на целлюлозно-бумажную продукцию, сообщил замглавы министерства Олег Бочаров на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

"Мы подготовили, и я, наверное, сегодня подпишу внос в Минэкономразвития документов, которые просят с целлюлозно-бумажной промышленности снять 7%-ную вывозную экспортную пошлину", - сказал он.

По его словам, эта отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках. "Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас 7% <...>, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты - Юго-Востоку, Китаю", - пояснил Бочаров.