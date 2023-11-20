На Кубани высадят более 1,5 тыс. га новых садов по итогам года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе на данный момент действует 30 питомников, специалисты которых уже вырастили 7 млн саженцев

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. га новых садов по итогам 2023 года высадят в Краснодарском крае. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"На Кубани продолжают закладку новых садов, всего за этот год планируется высадить более 1,5 тыс. га, при этом наши аграрии используют преимущественно местный посадочный материал", - сказал Кондратьев. Он заметил, что в регионе на данный момент действует 30 питомников, специалисты которых уже вырастили 7 млн саженцев, устойчивых к внешним воздействиям и дающих хороший урожай уже в ближайшие два года после посадки.

"Со своей стороны мы предусмотрели различные меры поддержки, в том числе для начинающих садоводов действует региональная программа "Малый сад", по которой можно получить 3 млн рублей на закупку саженцев, оборудования и спецтехники", - напомнил Кондратьев. Губернатор также подчеркнул, что всего на текущий год в краевом бюджете предусмотрено более 1,2 млрд рублей на субсидии садоводам.

В пресс-службе краевой администрации отметили, что за последние восемь лет в крае заложили 13,6 тыс. га садов, из них 10,8 тыс. - интенсивного типа. "Развитие такого садоводства намного эффективнее традиционного, оно позволяет максимально эффективно использовать посадочные площади", - продолжили в пресс-службе, назвав среди районов-лидеров по данному показателю - Славянский, Абинский и Ленинградский. Здесь также заметили, что господдержка садоводства, а также развитая научная база способствует дальнейшему устойчивому развитию отрасли. "Край остается ведущим регионом по садоводству: в этом году общий урожай фруктов и ягод превысил 500 тыс. тонн", - заключили в пресс-службе.