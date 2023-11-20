20 ноября, 10:25

Поставки СПГ из России в Китай в январе - октябре выросли на 38%

Они достигли 6,9 млн тонн

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе - октябре составил 6,9 млн тонн, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных в понедельник Главным таможенным управлением КНР.

Стоимость топлива, закупленного за это время Китаем в РФ, составила $4,4 млрд, уменьшившись на 19% в годовом исчислении.

Отдельно в октябре РФ поставила КНР 748,6 тыс. тонн СПГ - примерно тот же объем, что и в сентябре.

Россия в январе - октябре заняла третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай. На первом месте Австралия, экспортировавшая 19 млн тонн за $11,3 млрд, на втором - Катар, который поставил 13,3 млн тонн за $8,2 млрд.

19 октября в Пекине состоялся Российско-китайский энергетический бизнес-форум. В послании к участникам форума президент России Владимир Путин сказал, что сотрудничество двух стран в энергетике становится все более активным и многоплановым. Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай готов работать с Россией над построением энергетического партнерства высокого уровня.

В 2022 году Китай импортировал из РФ 6,5 млн тонн СПГ, что на 44% больше, чем в позапрошлом году. При этом стоимость закупленного топлива составила $6,74 млрд, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2021 годом. 

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