Белоусов заявил, что объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95%

Первый вице-премьер РФ подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Объем взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет и составляет уже 95%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине.

"Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между Россией и Китаем", - сказал Белоусов в ходе своего выступления.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться по всем направлениям.

"Они строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, равенства и доверия. Невмешательства во внутренние дела. Содействия развитию и процветанию друг друга", - подчеркнул первый вице-премьер РФ.

Он напомнил, что в 2023 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели две очные встречи, в ходе которых поставили задачу по дальнейшему укреплению инвестиционного сотрудничества.

В конце сентября по итогам прошедшего в Пекине 26 заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что доля рубля и китайского юаня в торговых расчетах между РФ и КНР достигла 90%. Он добавил, что упор на юани в торговле неизбежен исходя из размеров китайской экономики и конвертируемости валюты.

Глава Минэкономразвития отметил, что Россия в равной степени развивает товарооборот в национальных валютах и с другими государствами, юань при этом также используется для торговли с третьими странами. По его мнению, это одна из ведущих резервных валют. Министр также отметил, что спрос на юани есть, и это отражает, в том числе рост торгов этой валютой на Московской бирже.