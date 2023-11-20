В ДНР анонсировали работы по поиску газовых месторождений в акватории Азовского моря

На первом этапе планируется проведение работ по оценке минной опасности, сообщил зампредседателя правительства республики Владимир Ежиков

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют начать работы по поиску газовых месторождений в акватории Азовского моря. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

"Ведем переговоры по поводу проведения разведки, поиска углеводородов в Азовском море. На территории, которая входила в акваторию в зоне ответственности Украины, после развала Советского Союза разведка практически не велась. Сегодня специалисты оценивают потенциал Азовского моря в части запасов нефти и газа достаточно перспективно", - сказал Ежиков.

На первом этапе планируется проведение работ по оценке минной опасности и уже потом геологи приступят к разведке местности.

Зампред правительства ДНР подчеркнул, что на данный момент специалисты располагают информацией о примерном объеме запасов газа в предполагаемых местах разработки. Между тем, в правительстве не исключили, что количество может быть минимум вдвое выше.