20 ноября, 10:59

Горные курорты Кубани, Шерегеша и Мурманска забронировали почти на 100% на Новый год

По словам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, глубина бронирований достигает июня 2024 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Краснодарского края, Мурманской области и Шерегеша забронировали почти на 100% на предстоящие новогодние праздники, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Глубина бронирований значительно улучшилась по отношению к 2022 году. Сейчас в Мурманской области, Краснодарском крае, Шерегеше под 100% загрузка. <…> На Новый год практически все продано, 80-90% загрузки по ключевым направлениям - для нас это большая радость", - сказал он.

Эксперт отметил, что глубина бронирований горнолыжных курортов в России достигает июня 2024 года. Если раньше туристы посещали их только для катания, то сейчас стали популярны походы, трекинг, различные развлечения, в том числе гастрономические. Самыми популярными направлениями в зимнем сезоне являются Краснодарский край, Алтай и Шерегеш, рассказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в предстоящем зимнем сезоне прогнозируется 30 млн турпоездок по стране, что на 7% больше, чем годом ранее. 

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РоссияКраснодарский крайМурманская областьКемеровская область
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