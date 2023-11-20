20 ноября, 11:31

В СКФО число самозанятых увеличилось на четверть в 2023 году

Только в Чеченской Республике количество самозанятых составляет 112,7 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Количество самозанятых в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2023 году выросло на 25,5%, до 629 тысяч, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства в СКФО.

"Растет число самозанятых граждан. Их в округе насчитывается сейчас почти 629 тыс. По сравнению с началом года - больше на 25,5% (на 127,7 тыс. человек). Только в Чеченской Республике количество самозанятых составляет 112,7 тыс. человек (рост на 16,7%, или на 16 тыс. человек)", - приводит пресс-служба слова полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки, сказанные в режиме видеоконференции с участниками съезда лидеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", который в эти дни проходит в Грозном.

Полпред отметил, что в округе уверенными темпами растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. На ноябрь текущего года их насчитывалось свыше 223 тыс., что почти на 14 тыс. больше, чем в январе 2023 года. Количество работников составило 369 тыс. - на 557 больше, чем в начале года.

"Продолжается активное сотрудничество с Корпорацией МСП и МСП Банком, с подразделениями "Опоры России". В субъектах округа функционируют региональные гарантийные фонды и микрофинансовые организации. Во многом именно такое динамичное развитие малого и среднего бизнеса помогает нам серьезно наращивать макроэкономические показатели", - сказал Чайка.

По его словам, по итогам 9 месяцев 2023 года кассовое исполнение национальных проектов в целом по округу превысило 70%, что значительно больше показателя аналогичного периода прошлого года (60%) и среднего показателя по стране (63%). Индекс промышленного производства за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 105% (по РФ - 103,3%). Рост зафиксирован во всех субъектах СКФО. Объем строительных работ за январь - сентябрь 2023 года вышел на уровень в 429 млрд рублей, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Теги:
РоссияСеверный КавказЧечня
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