20 ноября, 10:59

На Украине вывели в аварийный ремонт четыре блока ТЭС

Минэнерго ранее сообщило, что свыше 520 населенных пунктов и более 42 тыс. абонентов обесточены в стране из-за непогоды

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Четыре блока теплоэлектростанций (ТЭС) в разных регионах Украины выведены в аварийный ремонт. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"В аварийный ремонт выведено четыре блока ТЭС в разных регионах", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее в пресс-службе Минэнерго Украины информировали, что свыше 520 населенных пунктов и более 42 тыс. абонентов обесточены в стране из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений. 

Теги:
Украина
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