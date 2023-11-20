На Украине вывели в аварийный ремонт четыре блока ТЭС

Минэнерго ранее сообщило, что свыше 520 населенных пунктов и более 42 тыс. абонентов обесточены в стране из-за непогоды

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Четыре блока теплоэлектростанций (ТЭС) в разных регионах Украины выведены в аварийный ремонт. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"В аварийный ремонт выведено четыре блока ТЭС в разных регионах", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее в пресс-службе Минэнерго Украины информировали, что свыше 520 населенных пунктов и более 42 тыс. абонентов обесточены в стране из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений.