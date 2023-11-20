20 ноября, 11:31

ГК "Астра" выплатила windfall tax в размере 109 млн рублей

Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский разработчик прикладного и системного программного обеспечения (ПО) группа компаний "Астра" выплатила налог на сверхприбыль в размере 109 млн рублей, сообщила заместитель директора по экономике и финансам "Астры" Елена Бородкина на презентации финансовых результатов по итогам девяти месяцев 2023 года.

"Все компании, которые попали на налог на сверхприбыль, они все отразили в девятимесячной отчетности этот налог. У нас он составил 109 млн. В общем-то к маржинальности деятельности конкретно 2023 года он не относится, поскольку он рассчитывался на базе 2022-2021 годов. Но здесь он так или иначе есть и влияет на нашу чистую прибыль", - заявила Бородкина.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с рядом исключений по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве. 

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