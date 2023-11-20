20 ноября, 11:06,
обновлено 20 ноября, 11:17
Новая техника ВС РФ

"Калашников" досрочно выполнил ГОЗ по поставкам в войска ракет "Вихрь"

В концерне сообщили, что "до передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) 2023 года по поставкам в войска управляемых ракет "Вихрь". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" досрочно выполнило обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта", - сообщили там.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, "Вихрь" показывает высокую эффективность в зоне спецоперации. Кроме того, ракета имеет большой потенциал для улучшения, поэтому этот процесс не прекращается. "Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается", - привели его слова в пресс-службе.

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью таких ракет. Как отмечают эксперты, благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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