20 ноября, 11:18

Росатом намерен увеличить производство медицинской системы "Тианокс" с 2024 года

Устройство для терапии оксидом азота применяется в основном в кардиологии, и спрос на такие установки растет, сообщило издание "Страна Росатом"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Росатом планирует с 2024 года увеличить почти в два раза производство инновационной российской медицинской системы "Тианокс" для терапии оксидом азота. Об этом заявил заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ член-корреспондент РАН Виктор Селемир на конгрессе "Инновационные технологии применения медицинских газов в современной клинической практике", пишет газета атомной отрасли "Страна Росатом".

"В РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Росатома) собирают 300 аппаратов в год. Но спрос растет - со следующего года планируют выпускать по 500 устройств, а когда в Сарове построят производственный комплекс - по 1-2 тыс.", - приводит издание слова ученого.

Основное применение "Тианокса" - в кардиологии. А сейчас, по словам Селемира, в институте разрабатываются установки для лечения заболеваний других органов. "На очереди - высокодозные аппараты для лечения пневмоний различной этиологии. Практически готов аппарат для протекции внутренних органов при серьезных операциях - когда в кровь попадает свободный гемоглобин, это сильно влияет на внутренние органы, в частности на почки. Негативные последствия можно купировать с помощью нашей новой установки", - рассказал ученый.

Поставками "Тианокса" за рубеж занимается АО "Русатом РДС" (отраслевой интегратор в области производства техники и электроники). В настоящее время подходит к концу регистрация аппарата в Белоруссии и Узбекистане, в Мексике на стадии регистрации тестовые образцы. Получено разрешение на ввоз аппарата в Египет, там его планируют зарегистрировать не позже середины 2024 года. Египетские медики хотят использовать российскую разработку сначала для лечения новорожденных и детей более старшего возраста с легочной артериальной гипертензией, а в будущем - для лечения и реабилитации взрослых с разными диагнозами, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

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Россия
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