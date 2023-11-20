20 ноября, 11:12,
обновлено 20 ноября, 11:36

Серийное производство электромобиля e-Largus начнется в II квартале 2024 года

Производство опытной партии электромобилей намечено на середину декабря 2023 года, сообщили в "Автовазе"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Серийное производство электромобиля e-Largus в Ижевске начнется в II квартале 2024 года, следует из презентации, представленной президентом "Автоваза" Максимом Соколовым в Совете Федерации

Производство опытной партии электромобилей намечено на середину декабря 2023 года.

"Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске", - отмечается в презентации. "В следующем году, в первой половине, на конвейере Ижевского завода мы <…> перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания, а также серийное производство электро-"Ларгуса". Опытную партию мы, как и обещали, произведем в Ижевске до конца этого года, где-то в середине декабря", - сказал Соколов в ходе своего выступления. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссия
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