20 ноября, 11:31

В Китае заявили о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с РФ

Вице-премьер Госсовета Дин Сюэсян рассказал, что первый раз сопредседательствует в межправкомиссии, и хотел бы наладить "тесный рабочий контакт" с российской стороной

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Пекин готов вместе с Москвой способствовать развитию инвестиционного сотрудничества России и Китая. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине.

"Сегодня мы проводим десятое заседание [межправкомиссии]. Я хотел бы вместе с вами подвести итоги работы в области инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией за прошедший год, обсудить ключевые задачи на следующем этапе, чтобы способствовать непрерывному достижению новых результатов в инвестиционном сотрудничестве наших стран", - заявил Дин Сюэсян на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым в Доме народных собраний. Белоусов прибыл в столицу КНР в понедельник для участия в Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Китайский вице-премьер отметил, что первый раз сопредседательствует в межправкомиссии. "Я бы хотел установить с вами тесный рабочий контакт и провести углубленный обмен мнениями по дальнейшему развитию инвестиционного сотрудничества Китая и РФ", - сказал Дин Сюэсян.

Белоусов ранее провел встречу с руководителями китайских компаний - участниц российско-китайского консультационного комитета, который действует под эгидой межправкомиссии.

В состав российской делегации вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, ВЭБ.РФ, РФПИ, регионов, а также руководители компаний и деловых объединений.

Межправительственная российско-китайская комиссия создана в 2014 году по инициативе лидеров России и Китая. Ее основная задача - содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере и снижение административных и торговых барьеров между двумя странами. 

Теги:
РоссияКитайБелоусов, Андрей Рэмович
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