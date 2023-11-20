В Курской области утвердили размер выплат за поврежденные из-за обстрелов ВСУ дома

Мера поддержки предусмотрена для покупки и строительства жилья на территории региона

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области предоставят выплаты из расчета 74 050 рублей за 1 кв. м собственникам домов, поврежденных в результате обстрелов, а также жителям приграничных населенных пунктов, подвергающихся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий порядок разработан правительством области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Собственники домов, поврежденных в результате обстрелов, и жители приграничных населенных пунктов, подвергающихся обстрелам, смогут получить финансовую поддержку. Согласно порядку, разработанному правительством Курской области, выплату предоставят как на покупку жилья, так и на его строительство. При этом площадь приобретаемого помещения должна быть не меньше ранее занимаемого. Размер выплаты рассчитывается исходя из общей жилплощади и установленной для региона стоимости 1 кв. м, на сегодняшний день это 74 050 рублей", - написал Старовойт в Telegram-канале.

В случае, если стоимость жилого помещения окажется меньше величины установленной выплаты, помощь окажут в размере, указанном в договоре купли-продажи. Мера поддержки предусмотрена для покупки и строительства жилья на территории Курской области.

С начала специальной военной операции из-за обстрелов ВСУ более 700 домов в Курской области получили различные повреждения.