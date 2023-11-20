"Москвич" в 2023 году произведет около 27 тыс. авто

В том числе 4,2 тыс. электромобилей, сообщила директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям завода Татьяна Редько

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Москвич" планирует произвести в 2023 году около 27 тыс. авто, в том числе 4,2 тыс. электромобилей. Об этом заявила директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям завода "Москвич" Татьяна Редько.

"В 2023 году будет произведено порядка 27 тыс. автомобилей, из которых 4,200 - электромобили", - сказала она.

Ранее в октябре в интервью ТАСС коммерческий директор завода Александр Мигаль сообщил, что автозавод "Москвич" с момента старта производства в ноябре 2022 года выпустил около 27 тыс. автомобилей. В 2024 году автопроизводитель планирует выпустить 50 тыс. машин.

Сейчас завод производит кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6", сборка которого началась в сентябре этого года. В 2024 году также будет выпускаться кроссовер D-класса "Москвич 8" и, возможно, кроссовер "Москвич 5".