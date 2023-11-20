20 ноября, 12:07

Законопроект о локализации машин такси примут до конца сессии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что таким образом планируют закрепить производство и гарантированный сбыт до 50 тыс. автомобилей в год

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, планируется принять до конца осенней сессии. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в ходе парламентских слушаний "О мерах государственной поддержки автомобильной промышленности".

"В Думе находится наш законопроект о включении требований к локализации в законодательство о такси. Таким образом, мы закрепим за собой производство и гарантированный сбыт до 50 тыс. автомобилей в год. Правительство поддержало данный законопроект. Я думаю, что, возможно, в осеннюю сессию, там осталось у нас полтора месяца, он будет принят", - сказал сенатор.

Законопроект внесен в Государственную думу 9 ноября. Авторами выступили Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Изменения предлагается внести в том числе в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ". Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках.

"Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли. Таким образом, при введении в будущем обязательных требований по локализации к автомобилям, используемым в качестве легковых такси, будет сформирован значительный рынок сбыта для отечественных автопроизводителей со стабильным спросом", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект дает право правительству РФ устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации. 

Теги:
РоссияКутепов, Андрей Викторович
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