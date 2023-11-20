20 ноября, 12:13,
обновлено 20 ноября, 13:02

Производство автомобилей в РФ за 10 месяцев 2023 года выросло на 10%

Оно составило 567 тыс. штук

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Производство автомобилей в России в январе - октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 567 тыс. штук. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов па парламентских слушаниях о господдержке автопрома в Совете Федерации.

"Что касается производства, я здесь хотел еще раз подчеркнуть, что наша промышленность вышла на позитивную динамику. По итогам января - октября, это за 10 месяцев этого года, было произведено более 567 тыс. автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", - сказал Каримов.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что выпуск автомобилей всех сегментов в РФ по итогам 2023 года может немного превысить 800 тыс. штук. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация