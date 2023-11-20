Производство автомобилей в РФ за 10 месяцев 2023 года выросло на 10%

Оно составило 567 тыс. штук

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Производство автомобилей в России в январе - октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 567 тыс. штук. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов па парламентских слушаниях о господдержке автопрома в Совете Федерации.

"Что касается производства, я здесь хотел еще раз подчеркнуть, что наша промышленность вышла на позитивную динамику. По итогам января - октября, это за 10 месяцев этого года, было произведено более 567 тыс. автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", - сказал Каримов.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что выпуск автомобилей всех сегментов в РФ по итогам 2023 года может немного превысить 800 тыс. штук.