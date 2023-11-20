Дочерняя структура JP Morgan увеличила российские активы в четыре раза

Согласно отечности по РСБУ за девять месяцев, размер активов банка увеличился на 48%, превысив 203 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Дж. П. Морган банк интернешнл", дочерняя структура JP Morgan Chase, увеличила российские активы на 48% с марта 2022 года. "Дочка" стала первой среди иностранных инвестиционных банков в РФ по размеру активов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчетность компании.

Согласно отечности по РСБУ за девять месяцев 2023 года, размер активов банка увеличился на 48%, превысив 203 млрд рублей. По итогам 2022 года показатель вырос почти в 2,9 раза, до 137,1 млрд рублей. Пассивы банка увеличились с начала 2022 года почти в 12 раз и на конец третьего квартала года составили 180,3 млрд рублей (с начала 2023 года их объем вырос на 54,5%).

"Коммерсантъ" отмечает, что остальные иностранные инвестбанки преимущественно сокращали активы. Общее снижение активов составило 4,5-40%.

Около 80% активов JP Morgan Bank приходится на засекреченные строки бухгалтерского учета, которые российские кредитные организации могут не раскрывать по решению ЦБ. Сейчас в отчетностях по РСБУ банки не публикуют объем производных финансовых инструментов, инвестиций в дочерние и зависимые организации, а также "прочие активы".

В российском банке и американском JP Morgan Chase на запросы "Коммерсанта" не ответили.

JP Morgan Chase в марте 2022 года заявил, что сворачивает бизнес в России и объявил о завершении своих операций в России.